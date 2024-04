L’Union Africaine (UA) a communiqué ce lundi 29 avril, des détails pratiques autour de la Mission d’observation des élections (AUEOM) qu’elle compte déployer en mai prochain en Afrique du Sud pour suivre le déroulement des élections générales dans cet Etat.

Formée de «60 observateurs de court terme» et conduite par l’ancien Président kenyan Uhuru Kenyatta, l’AUEOM projette de scruter les «élections générales du 21 mai au 3 juin» prochain.

Les élections du 29 mai 2024 interviennent trois décennies après la tenue des premières élections multipartites et multiraciales dans ce vaste pays d’Afrique australe, locomotive de l’économie industrielle du continent africain. Ces scrutins devront conduire au renouvellement des gouvernements locaux et du Parlement sud-africain.

«L’AUEOM discutera avec plusieurs parties prenantes et observera les préparatifs finaux ainsi que le processus du vote. Sur la base de ces conclusions, l’AUEOM publiera sa déclaration provisoire au lendemain des élections», détaille l’UA.

Selon les prévisions de plusieurs analystes politiques locaux et étrangers, les élections du 29 mai s’annoncent comme les plus disputées de l’ère démocratique en Afrique du Sud, et pourraient voir l’ANC (parti au pouvoir depuis la fin de l’Apartheid) perdre sa majorité au Parlement.

Plus de 14.000 candidats briguent les 887 sièges des Assemblées nationale et provinciale en Afrique du Sud le 29 mai prochain.