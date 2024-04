Le Chef de l’Etat angolais, João Lourenço achève ce mardi 30 avril, une visite officielle de 48 heures en Corée du Sud, dragon de l’Asie depuis plusieurs décennies, il a présenté les mérites de son pays aux potentiels investisseurs sud-coréens.

A Séoul, la capitale sud-coréenne, João Lourenço a faire preuve dans le cadre du «Forum des Affaires Angola-Corée du Sud», d’une grande énergie pour vendre la destination Angola à des hommes d’affaires et investisseurs sud-coréens. Il intervenait.

Le dirigeant lusophone a présenté sans détours, son pays comme une destination incontournable dans le lot des actuelles et principales économies émergentes sur le continent africain, en mettant surtout en relief les avantages qu’offre son pays par rapport à ses concurrents en Afrique australe.

«L’Angola est la cinquième économie d’Afrique subsaharienne, avec une population majoritairement jeune. Elle poursuit son chemin de développement, basé sur les principes démocratiques, la justice et l’équité sociale», a vanté le Chef de l’exécutif angolais.

«Nous avons une économie ouverte avec un énorme potentiel économique et nous consolidons un ensemble de réformes dans le but d’améliorer l’environnement des affaires et d’encourager l’investissement privé», a encore souligné le Président angolais.

Il a rappelant à cette occasion, que l’actuelle loi angolaise sur l’investissement privé «accorde la liberté de mouvement des capitaux, la formation de partenariats et l’accès aux avantages fiscaux».

L’Angola a entrepris de diversifier un peu plus ses multiples partenariats économiques en dehors de la lusophonie. Le plus grande ex-colonie portugaise d’Afrique célèbre en 2025 le jubilé d’or de son accession à l’indépendance après une violente guerre de libération.