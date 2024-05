Alors que les premières tendances du vote aux élections législatives et régionales du 29 avril au Togo, communiquées par la CENI pour quelques circonscriptions électorales, placent le parti au pouvoir, l’UNIR, en tête, le pouvoir se félicite déjà du «soutien» de la population.

«Les récentes élections législatives et régionales ont montré un renforcement apparent du soutien populaire pour le président Faure Gnassingbé et son parti, UNIR, malgré l’absence de résultats provisoires nationaux», souligne le site de la République.

La même source souligne que les premières tendances des résultats électoraux indiquent «un avantage significatif» pour les candidats du parti UNIR qui «a réussi à s’emparer de sièges même dans des régions traditionnellement considérées comme des bastions de l’opposition».

Pour le pouvoir, ses réalisations dans plusieurs secteurs clés tels (éducation, santé, emploi des jeunes et développement des infrastructures), ont «probablement joué un rôle dans le soutien accru des électeurs» pour l’UNIR.

Les autorités estiment également que le fait que l’opposition ait «abordé ces élections de manière désorganisée, se présentant en ordre dispersé», a «impacté négativement ses performances» et que ces divisions auraient facilité la tâche à UNIR pour remporter plus de sièges.

Soulignons que, le 1er mai, les missions d’observation de l’Union Africaine, de la CEDEAO et de la Francophonie, ont salué, dans un communiqué conjoint, le bon déroulement des élections, relevant, entre autres, que «ces élections ont été inclusives».

«Les missions saluent la tenue des élections dans le calme, la maîtrise des procédures de vote et de dépouillement par les membres des bureaux de vote. Elles félicitent les femmes et les jeunes pour leur mobilisation citoyenne comme électeurs et membres de bureaux de vote. Les missions notent le professionnalisme de la Force sécurité élections législatives et régionales (FOSELR)», conclut le communiqué.

Les Togolais sont toujours en attente de la publication des résultats complets de ces élections, pendant que l’opposition annonce déjà des recours contre de présumées fraudes électorales.