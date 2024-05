Une réunion de concertation entre des acteurs du mouvement amazigh devrait se tenir ce jeudi 2 mai vers 17 heures à Agadir, avec pour objectif de mettre en place un «Groupement d’action de soutien au peuple kabyle», indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Pour rappel la capitale du Souss avait également accueilli, le 20 avril, la création du «Comité marocain pour le soutien de l’indépendance de l’Etat de la Kabylie», le jour même où Ferhat Mhenni, président du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) et Chef du gouvernement provisoire (Anavad), proclamait devant le siège de l’ONU à New-York, l’indépendance (symbolique) de l’«Etat de la Kabylie».

Ferhat Mhenni qui vit depuis des années en exil en France et ses lieutenants multiplient les contacts pour élargir le soutien international à leur droit à l’autodétermination pour l’indépendance de la Kabylie qui compte plus de dix millions d’âmes au Nord de l’Algérie et se trouve sous l’emprise du régime algérien depuis l’indépendance du pays nord-africain en 1962.

Des centaines d’indépendantistes, d’hommes politiques, de journalistes et de militants de la société civile originaires de la Kabylie sont actuellement incarcérés dans les geôles algériennes.