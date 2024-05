Le président de la Transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema souhaite le raffermissement des relations de coopération militaire de son pays avec le Nigeria, première puissance militaire en Afrique de l’Ouest.

La volonté présidentielle a été exprimée lors d’une audience accordée en fin de semaine dernière, au Palais du Bord de mer, au ministre nigérian de la Défense, Bello Mohammed Matawelle.

Les deux hommes ont notamment abordé «la relance du partenariat militaire qui unit les deux Nations» et ont aussi évoqué «la sécurité transfrontalière ainsi que l’amélioration du cadre de coopération dans les domaines du pétrole et de la lutte contre le trafic de stupéfiants» entre les deux pays producteurs de pétrole, a précisé la présidence gaboniase dans un communiqué.

Outre l’axe sécuritaire, Libreville et Abuja comptent également redynamiser leur coopération dans les domaines économique, politique et culturel, précise la même source.

Depuis le début de la Transition au Gabon fin août 2023, Brice Oligui Nguema a déjà visité trois pays ouest-africains en l’occurrence le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau.