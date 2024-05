Un Conseil des ministres, réuni mercredi 8 mai à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, a adopté un décret portant ratification de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptée le 17 mars 1992 à Helsinki (Finlande), telle qu’amendée le 28 novembre 2003 et conformément à la Décision VI/3 du 30 novembre 2012 clarifiant la procédure d’adhésion.

Le communiqué du Conseil rappelle que cette convention adoptée sous l’égide des Nations Unies invite les Etats à la coopération pour promouvoir l’utilisation et la gestion durables des ressources en eau transfrontalières afin de prévenir les conflits dans les espaces transfrontaliers.

Les autorités ivoiriennes estiment que la mise en œuvre de cette convention, en synergie avec l’ensemble des Etats signataires, devrait permettre de renforcer le système de gestion et de protection des ressources en eau en partage et d’assurer l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement pour tous, à l’horizon 2030.