L’opposante rwandaise, Diane Rwigara, fille du défunt grand entrepreneur, Assinapol Rwigara qui avait fait fortune dans l’industrie et l’immobilier, a officialisé ce mercredi 8 mai, sa candidature pour le scrutin présidentiel du 15 juillet prochain.

Connue pour ses critiques au vitriol à l’encontre du Président sortant, Paul Kagame qui postule pour un quatrième mandat, Diane Rwigara, 42 ans, sera confrontée en plus de Kagame, à Frank Habineza, député et chef du Parti démocratique vert, une formation d’opposition autorisée par le pouvoir et à Philippe Mpayima, candidat indépendant.

Selon le Code électoral rwandais, les candidats à la présidentielle et aux législatives couplées du 15 juillet 2024 «doivent déposer leurs dossiers entre les 17 et 30 mai. La liste définitive des candidats sera annoncée le 14 juin».

L’opposante Rwigara avait déjà émis le vœu de se présenter à la présidentielle d’août 2017 au Rwanda, mais son dossier de candidature avait été rejeté par la Commission électorale pour «falsification de documents».

Arrêtée et jugée avec sa mère et sa soeur, et pour «incitation à l’insurrection», elle avait été acquittée en 2018 de ces accusations, «infondées», selon un tribunal de son pays. Paul Kagame a remporté avec plus de 90% des voix, les présidentielles de 2003, 2010 et 2017.