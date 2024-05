Les Emirats arabes unis ont offert 7.000 cartons de vivres quotidiens et 1.000 tentes à l’Agence nationale de gestion des catastrophes (SoDMA) en Somalie, destinées aux communautés les plus pauvres dans un contexte où ce pays d’Afrique de l’Est fait face à des inondations consécutives à des pluies torrentielles, a annoncé jeudi, l’Agence de presse somalienne SONNA qui a qualifié cette action de « geste de bonne volonté et de solidarité».

Le don a été remis par l’ambassadeur des Émirats arabes unis à Mogadiscio, Ahmed Juma Al-Rumeysi, au commissaire de SoDMA, Mohamud Macallin Abdille.

Lors d’une réunion, les deux hommes ont abord ces événements catastrophiques dus au changement climatique, ayant entrainé de nombreuses familles à la détresse. Le don émirati devrait d’ailleurs servir à des fins de réinstallation de certaines de ces familles sans abri.

Toujours selon SONNA, l’ambassadeur Al-Rumeysi a également fait part de l’engagement du gouvernement émirati à soutenir le peuple somalien et le gouvernement fédéral, tout en annonçant, d’emblée, l’intention de doubler l’aide fournie aux personnes touchées par la sécheresse et les inondations en cours.

Par ces actions, Abou Dabi entend renforcer son rôle en tant qu’acteur humanitaire clé dans la région.