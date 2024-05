Le Chef de l’Etat togolais, Faure Gnassingbe a reçu en audience, lundi 13 mai au plais présidentiel à Lomé, le Président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, en présence de la Représentante Résidente de la Commission au Togo, Aminata Cira Lo Paye et du ministre togolais en charge de l’Economie et des Finances, Sani Yaya.

La rencontre a porté sur plusieurs questions relatives à la marche de l’Union, d’après un communiqué publié sur le site de l’UEMOA, précisant qu’à sa sortie d’audience, le Président de la Commission de l’UEMOA a confié à la presse que «cette rencontre avec le Président de la République Togolaise a été l’occasion de le remercier encore une fois pour le rôle important qu’il joue dans la marche de notre Union et aussi pour tout le soutien qu’il ne cesse de nous apporter afin que notre Union puisse progresser davantage dans l’atteinte de ses objectifs».

La rencontre a été également une opportunité pour présenter au Chef de l’Etat togolais la situation macroéconomique de «notre Union qui reste marquée par un dynamisme économique depuis deux ans maintenant après les chocs que nous avons connus» a poursuivi Abdoulaye Diop qui a par ailleurs salué les réformes structurelles majeures entreprises par le Togo dans les domaines économiques.