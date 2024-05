Depuis la tenue fin 2022 à Washington du «Sommet des Leaders africains et américains», les USA comptent accélérer leur coopération économique diversifiée avec l’Afrique.

Le Département d’Etat américain a livré ce mardi 14 mai, une photographie des évolutions positives récentes de la coopération financière entre l’Afrique et les USA.

«Ces 18 derniers mois, nous avons soutenu et aidé à conclure 547 accords, pour un total estimé à plus de 14 milliards de dollars. Nous avons contribué à l’augmentation des projets d’infrastructures numériques, de transports et d’énergies propres en Afrique», s’est félicitée sur X l’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield (31è diplomate des USA auprès des Nations Unies).

Dans cette même dynamique, la CCA (Corporate Council on Africa) a abrité du 6 au 9 mai 2024 le «16è US-Africa Business Summit» à Dallas (Texas), en rassemblant plus de 1.500 participants provenant des 2 parties, aussi bien du secteur public que privé.

La construction du Corridor de Lobito (couvrant l’Angola, la Zambie et la RDC) constitue à ce jour le plus grand financement des USA sur le continent africain.