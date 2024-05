Afrique du Sud/Elections générales du 29 mai : Plus de 5000 scrutateurs nationaux et internationaux approuvés et mobilisés

La Commission électorale de l’Afrique du Sud (IEC) a annoncé ce mardi 14 mai, avoir approuvé «plus de 5.000 observateurs locaux et internationaux pour superviser» les élections générales (nationales et provinciales) programmées pour le 29 mai prochain. «202.500 responsables électoraux» chargés de gérer le processus électoral dans les bureaux de vote, sont en train d’achever leur formation, a précisé l’IEC ce 14 mai à Pretoria, la capitale de l’Afrique du Sud. «La Commission est heureuse de faire savoir qu’un nombre record de 160 organisations, représentées par 5.000 observateurs nationaux ou venus du monde entier, superviseront les élections générales de 2024 en Afrique du Sud » a annoncé le directeur des élections à l’IEC, Sy Mamabolo. Une quinzaine de ces organisations d’observation sont internationales, y compris l’Union africaine, le Programme pour la démocratie du Centre Carter, et l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, a-t-il précisé. Les élections du 29 mai prochain en Afrique du Sud s’annoncent très disputées, 30 ans après la tenue des premières élections multiraciales et démocratiques dans le pays arc-en-ciel, après la fin de la parenthèse immonde de l’apartheid.

Le «Congrès National Africain» (ANC – parti au pouvoir à Pretoria depuis avril 1994) dont la popularité a été altérée par les nombreux scandales financiers et de corruption parmi ses hauts dirigeant, devrait voir davantage se réduire dans les urnes son aura politique, selon plusieurs projections crédibles. Pour ce scrutin décisif, «76.580 électeurs à l’étranger» pourront voter dès les 17 et 18 mai dans les 111 missions diplomatiques du pays à l’étranger, a informé l’IEC.