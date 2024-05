Les représentants du ministère nigérien de la Défense nationale et du Département de la Défense des Etats-Unis, réunis du 15 au 19 mai à Niamey, se sont accordés pour un retrait des forces américaines du territoire nigérien, au plus tard le 15 septembre prochain, indique un communiqué conjoint publié dimanche et signé par le ministre nigérien de la Défense nationale, le général Salifou Mody, et le sous-secrétaire américain à la Défense pour les Opérations spéciales et les Conflits de faible intensité, Christopher Maier.

Les deux parties «ont trouvé un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines, qui a déjà commencé. Il est ainsi convenu que ce désengagement se terminera au plus tard le 15 septembre 2024», précise le communiqué.

Niamey et Washington ont aussi «confirmé les garanties de protection et de sécurité aux forces américaines durant leur retrait» et «établi des procédures pour faciliter l’entrée et la sortie du personnel américain, y compris les autorisations de survol et d’atterrissage pour les vols militaires».

Tout en rappelant les sacrifices communs des forces nigériennes et américaines dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les deux délégations se sont félicitées «des efforts mutuels consentis dans la montée en puissances des forces armées nigériennes», et se sont engagées à «poursuivre la coopération dans les domaines d’intérêts communs».

Les deux parties ont souligné que «le retrait des forces américaines du Niger n’entache en rien la poursuite des relations entre les Etats-Unis et le Niger dans le domaine du développement» et se sont engagées à un «dialogue diplomatique continu pour définir l’avenir de leurs relations bilatérales».

La délégation américaine a effectué le déplacement à Niamey dans l’objectif de «coordonner le retrait en bon ordre et en toute sécurité des forces américaines du Niger» suite à la dénonciation, le 16 mars dernier par la junte militaire nigérienne, de l’accord relatif au statut du personnel militaire des Etats-Unis et des employés civils du Département américain de la Défense sur le territoire nigérien.