Au lendemain de la confirmation de sa victoire par le Conseil Constitutionnel au Tchad, avec 61% des voix dès le premier tour de la présidentielle du 06 mai passé, le président Mahamat Idriss Deby Itno a reçu tour à tour, ce week-end, des responsables de la Coalition pour un Tchad Uni.

Samedi, Mahamat a échangé, au cours d’un dîner, avec quelques 231 présidents et Secrétaires Généraux des partis politiques membres de la Coalition, «dont l’implication entière et totale a permis d’obtenir ce résultat», précise la présidence tchadienne dans un communiqué.

«Nous rendons gloire à Dieu de nous avoir permis de faire le bon choix et au bon moment. Le choix de la raison. Le choix de la sagesse. Le choix de l’excellence. Le choix de l’expérience. Le choix simplement de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut», a déclaré, à cette occasion, le Coordonnateur de la Coalition, Mahamat Zène Bada, au nom de ses camarades.

Après les discours de plusieurs de ces responsables, le président élu a «exprimé toute sa reconnaissance aux membres de la coalition», leur demandant «de l’aider dans l’accomplissement de cette lourde mission».

«La transition est terminée. C’est une nouvelle page avec le retour à l’ordre constitutionnel. Plus de gouvernement d’union nationale. J’exécuterai mon programme avec ma coalition», a-t-il affirmé.

Après cette rencontre, le président s’est aussi entretenu, dimanche, avec les chefs de mission de la Coalition dans les provinces et les présidents d’honneur et coordonnateurs des 250 bureaux de soutien, une occasion pour lui, de «célébrer les héros de la campagne qui se sont particulièrement illustrées dans la conquête de l’électorat. La victoire (…) porte les empreintes de ces hommes et femmes», indique un autre communiqué de la Présidence.

Le président élu, Mahamat a souligné à cette occasion, que «la victoire est collective et elle est rendue possible grâce aux bureaux de soutien qui (…) ont abattu un travail formidable et extraordinaire», ajoutant que «c’est notre quinquennat, le quinquennat des bureaux de soutien. Nous allons ensemble travailler main dans la main pour concrétiser notre projet de société».

La Présidence a évoqué «l’aube d’une nouvelle ère, celle de la matérialisation des 12 chantiers et de 100 actions concrètes, du programme politique dont le chrono démarre le 23 mai 2024».