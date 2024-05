Le Comité de gestion du « Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie » (FSSP) a annoncé hier lundi à Niamey, la capitale du Niger, avoir réceptionné depuis mi 2023, des dons en espèces, en chèques et en nature dont le montant global s’élève à la date d’aujourd’hui à «11,67 milliards de francs CFA (soit près de 19,3 millions de dollars US) en chèque et en nature», précise un communiqué du Fonds.

La manne financière issue du FSSP a pour finalité «la prise en charge des citoyens victimes de déplacement forcés liés à l’insécurité, leur relocalisation, leur réintégration locale et leur retour volontaire, ainsi que la prise en charge de la mobilisation sociale des populations dans le cadre des actions citoyennes».

Le FSSP a été mis sur pied par le « Conseil national pour la sauvegarde de la patrie » (CNSP au pouvoir) quelques semaines après le renversement de l’ex-président Mohamed Bazoum par des militaires le 26 juillet 2023.