Le ministre zimbabwéen des Mines et du Développement minier, Winston Chitando a officiellement annoncé ce lundi 20 mai, une hausse projetée de la production aurifère «à 40 tonnes cette année, contre 30,1 tonnes livrées l’année dernière».

Cette perspective haussière est motivée par l’adoption d’une monnaie locale le ZiG (Zimbabwe Gold) adossée au métal jaune depuis le 8 avril 2024, en remplacement du dollar zimbabwéen miné par l’inflation.

La hausse projetée de la production nationale d’or au Zimbabwe va prendre plusieurs formes Via d’une part les mineurs artisanaux et d’autre part les sociétés minières de moyenne et grande tailles, explique le Gouvernement zimbabwéen.

«La monnaie ZiG est soutenue par les réserves d’or. Il devient alors particulièrement essentiel de garantir que nous libérons le plein potentiel de nos ressources aurifères et de notre secteur aurifère», a précisé le ministre Winston Chitando.

Malgré le renversement du pouvoir du défunt président Robert Mugabe, le Zimbabwe continue de faire face à une profonde crise économique depuis l’an 2000, avec pour fondements une réforme foncière et agraire mal pensée, et qui avait lancé une chasse ouverte aux fermiers blancs de l’ex-Rhodésie du Sud ainsi des taux élevés de chômage et d’inflation.