Le gouvernement djiboutien, réuni mardi en Conseil des ministres, a adopté un projet de Loi ayant pour objet la ratification de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, indique un communiqué publié à l’issue de cette réunion.

Cette convention de portée mondiale en matière d’enseignement supérieur, a été adoptée lors de la 40ème session de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco), qui s’est tenue du 12 au 27 novembre 2019 à Paris.

Son objectif est de renforcer la coopération entre les Etats du Monde dans les domaines de l’éducation et de l’utilisation des ressources humaines. La convention vise principalement à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur et à faciliter les échanges internationaux d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs et de demandeurs d’emploi.

Le communiqué rappelle que Djibouti a déjà ratifié la Convention régionale de reconnaissance des diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur en Afrique, également connue sous l’appellation de Convention d’Addis-Abeba.

La ratification de cet instrument constitue une avancée majeure en Ethiopie, en matière de reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur, ajoute la même source.