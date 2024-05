Le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly a déclaré, avec satisfaction, mardi, que la Côte d’Ivoire a vu sa notation financière améliorée, dépassant, pour la première fois, l’Afrique du Sud.

«La Côte d’Ivoire présente l’un des meilleurs crédits du continent, pour ne pas dire le meilleur, parce que pour la première fois, nous sommes devant l’Afrique du Sud», s’est réjouit Adama Coulibaly dans son intervention à l’ouverture du séminaire de présentation de la Stratégie de Mobilisation des Recettes à moyen Terme (SNMR) 2024-2028 au secteur privé et à la société civile, à Abidjan-Plateau.

Les autorités ivoiriennes soulignent que, selon Bloomberg Level II Market Data, S&P Global a relevé la note de la Côte d’Ivoire de stable à positive ; les rendements des obligations en dollars du pays sont tombés le lundi 20 mai, à leur plus bas niveau depuis cinq semaines et la Côte d’Ivoire est ainsi devenue le pays à la dette souveraine la mieux notée en Afrique subsaharienne.

Alors que la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud ont été confirmés BB- par «S&P Global Ratings» le 17 mai dernier, les perspectives de la Côte d’Ivoire ont été relevées à «positives» en raison de ce que l’agence internationale de notation de crédit souveraine a qualifié «d’amélioration» du profil de la dette ivoirienne, alors que les perspectives de l’Afrique du Sud ont été jugées stables.

Toujours lors du séminaire, le ministre Coulibaly a rappelé que la Côte d’Ivoire a enregistré une des croissances économiques les plus fortes de la région subsaharienne durant la période de 2012-2019, avec un Produit intérieur brut (PIB) en hausse moyenne réelle de 8,2% par an, grâce aux importants investissements dans les infrastructures et à une politique économique favorable au secteur privé.