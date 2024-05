Les Assises nationales tenues ce 25 mai 2024 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ont convenu de modifier profondément les contours de la Transition en cours depuis septembre 2022 sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré.

Une nouvelle version de la ‘Charte de la Transition’ a ainsi été signée par le capitaine Traoré, au terme des travaux aux Assises nationales d’une journée, tenus par les participants venus des 13 régions du Burkina Faso. Il a été ainsi décidé de proroger la Transition «de 5 ans, à compter du 2 juillet 2024», selon les conclusions de ces concertations.

Par ailleurs, les participants à cette grand-messe politique ont convenu que «le Président de la Transition s’appelle désormais le Président du Faso» et que «le Président du Faso, le Premier ministre et le Président de l’Assemblée législative de Transition sont éligibles» aux prochaines élections dans le pays qui auront lieu à la fin de la Transition.

Autre décision et recommandation majeure des Assises nationales, c’est «l’augmentation du nombre de députés et des membres du Gouvernement, et l’accélération de l’offre et l’accès des populations au service sociaux de base».

Ces Assises nationales 2024 au Faso ont été conduites par le colonel Moussa Diallo, président de son Comité d’organisation. La précédente Charte de la Transition au Faso adoptée en octobre 2022 prévoyait «une durée de 24 mois» pour cette période transitoire qui devait être sanctionnée par des élections inclusives et crédibles.