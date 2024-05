Après la Côte d’Ivoire voici deux semaines, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a effectué les 24 et 25 mai 2024 une «visite d’amitié et de travail en terre guinéenne» avec pour objectif l’acélération de la coopération bilatérale et multisectorielle entre le Sénégal et la Guinée-Conakry.

Les deux Chefs d’Etat Diomaye Faye et Mamadi Doumbouya ont passé en revue les «questions d’intérêts communs aux plans bilatéral, sous-régional, régional et international».

Ils ont aussi insisté sur la nécessité de «renforcer davantage leurs relations de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’administration du territoire, des mines, de l’énergie, du commerce, de l’industrie, des transports, des infrastructures, des hydrocarbures et de tous autres domaines pertinents», résume un communiqué conjoint au terme de cette visite officielle.

Après avoir déploré «la non-tenue depuis 2008 de sessions de la ‘Grande Commission Mixte de Coopération’ entre les deux pays, les deux dirigeants ont décidé d’organiser la 6è session en novembre 2024 à Conakry en confiant la charge des préparatifs de cette réunion à

leurs ministres des Affaires Etrangères et de l’Intégration africaine.

La réalisation de projets et programmes au sein de de l’Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), les «bonnes pratiques en matière de recherches et d’exploration du sol et du sous-sol, de gestion du cadastre minier et de la gouvernance minière, des transports, de l’agriculture, de l’industrie, du contenu local et de la formation», ont focalisé l’attention présidentielle des deux Chefs d’Etat ouest-africains.

Le Sénégal a par ailleurs annoncé le choix de la Guinée comme l’un des pays invités d’honneur de la tenue de la 32è édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) prévue en novembre 2024 dans la capitale sénégalaise.

S’agissant de la question de gestion des frontières entre les deux Etats, «les deux Chefs d’Etat ont apprécié les avancées enregistrées dans le processus de délimitation et de démarcation de la ligne frontalière entre les deux pays » et ont encouragé les Commissions nationales chargées de cette mission « à poursuivre le processus en vue de la matérialisation consensuelle et définitive de la frontière commune, dans l’intérêt des populations riveraines des deux pays», a indique la présidence sénégalaise.

Diomaye Faye et Mamadi Doumbouya ont enfin «instruit leurs Gouvernements de renforcer leur synergie d’action pour le partage d’informations et la mutualisation des stratégies et moyens de lutte contre l’émigration clandestine qui touche leurs deux pays».