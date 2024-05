Depuis la formation en septembre 2023, de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c’est la première fois que les Armées de cette Alliance et celles du Togo et du Tchad organisent à des exercices militaires conjoints.

Débutés le 20 mai 2024, ces exercices militaires sont censés durer jusqu’au 3 juin prochain à Tillia, une zone désertique très isolée située à l’Ouest du Niger près de la frontière malienne et abritant le Centre de formation des forces spéciales nigériennes, indiquent des sources nigériennes.

Ces manœuvres conjointes consistent en des «exercices tactiques, des simulations d’opérations spéciales et des actions de coopération civilo-militaire» et sont motivés par le souci commun des dirigeants des cinq pays participants, de mieux combattre le terrorisme en Afrique de l’Ouest et du Centre. Aucune précision pratique n’a été donnée sur l’effectif des troupes engagées dans à ces manœuvres militaires.

Baptisés «Amour de la patrie», ces exercices de cette nature ont débuté en 2021 grâce un financement allemand consolidé par la suite en 2022 par l’offre de matériels blindés américains aux troupes concernées par ce type d’opération.

Depuis le départ forcé des forces françaises du Mali, du Niger et du Faso, les Etats ouest-africains se prennent de plus en plus en charge dans la protection de leurs populations contre le terrorisme et les groupes armés qui s’activent dans la bande ouest-africaine du Sahel.