Le Conseil de l’Union européenne (UE) a donné ce jeudi 30 mai, son autorisation définitive à la conclusion de l’Accord de partenariat économique (APE) UE-Kenya qui a été signé le 18 décembre 2023 à Nairobi, la capitale du Kenya et approuvé par le Parlement européen le 29 février 2024.

Cette entente «dynamisera le commerce de marchandises et créera de nouvelles opportunités économiques, avec une coopération ciblée pour renforcer le développement économique du Kenya», se félicite la communauté des 27 Etats européens dans un communiqué.

L’Accord en question «préservera l’accès exempt de taxes à long terme pour les exportations du Kenya vers les pays du bloc européen, tout en ouvrant progressivement son marché aux importations en franchise de douane et aux investissements en provenance de l’Europe», précisent les deux parties. Les armes sont exclues des exportations du Kenya vers les marchés de l’UE.

L’APE insiste sur la promotion du «commerce et le développement durables à travers par exemple, la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement et celle des droits du travail, et un mécanisme transparent de résolution des litiges», ajoute la même source.

Approuvé par l’Assemblée nationale du Kenya, cet APE est censé entrer «en vigueur au premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties se seront notifiées de l’achèvement de leurs procédures internes respectives», indiquent les parties signataires.

Selon des statistiques officielles du Kenya, l’UE est la principale destination des exportations du Kenya ainsi que le deuxième plus gros partenaire commercial du pays. La valeur des échanges entre les deux parties se sont élevés à 3,6 milliards de dollars en 2022, en hausse de 27% par rapport à 2018.