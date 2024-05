La Fédération Africaine des Entreprises du Numérique (FAEN) a été lancée jeudi à Marrakech (Maroc), en marge du Gitex Africa 2024, indique un communiqué relayé par la presse locale.

Il s’agit de l’initiative de la Fédération des technologies d’information de télécommunication et de l’offshoring (APEBI) et des organisations professionnelles des Technologies de l’information et de la communication (TIC) du Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée Conakry, Nigeria et Rwanda, précise le communiqué.

Le texte présente cette démarche comme «une étape importante vers la promotion d’une approche collaborative dans la co-construction, par les pouvoirs publics et le secteur privé, d’un écosystème numérique inclusif à travers tout le continent africain».

Les membres fondateurs de la FAEN se sont engagés, en signant le protocole d’accord, à mener plusieurs actions notamment la promotion de l’accès universel aux technologies numériques, le soutien de l’entrepreneuriat et l’innovation locale, la promotion de l’inclusion financière numérique, l’incitation à une gouvernance et une législation adaptées, ou encore la création d’une plate-forme d’e-commerce en relation avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), poursuit la même source.

L’ambition affichée à travers ces opérations est de mettre en place un environnement propice où l’économie numérique peut prospérer de manière équitable et inclusive, en s’assurant que les bénéfices de la transformation numérique sont en accord avec le plan 2063 de l’Union africaine, rassure le communiqué.

A signaler enfin, qu’une équipe a été constituée à l’issue des travaux du Gitex Africa 2024, pour la finalisation des actes de constitution de la nouvelle Fédération, dont le siège social sera basé au Maroc.