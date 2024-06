La Conférence Islamique des Ministres du Tourisme (CIMT) a annoncé, dimanche 2 juin à l’issue de sa 12ème session tenue à Khiva en République d’Ouzbékistan, que les trois villes ayant remporté le Prix de la Ville de Tourisme de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) pour les années 2025, 2026 et 2027 sont respectivement Dakar, Le Caire et Lahore.

«La 12ème CIMT a approuvé la sélection de Dakar, République du Sénégal, comme Ville de Tourisme de l’OCI pour 2025 ; Le Caire, République Arabe d’Egypte, pour 2026, et Lahore, République Islamique du Pakistan, pour 2027», précise un communiqué publié sur le site de l’OCI.

Ce texte indique aussi que la CIMT a salué les plans élaborés par les institutions pertinentes de l’OCI pour la commémoration de Khiva, en tant que Ville de Tourisme de l’OCI pour 2024 et a exhorté les Etats membres de l’OCI à participer activement aux diverses activités dans les villes lauréates pour les trois prochaines années.

La 12ème CIMT, qui s’est tenue sous le thème : «Développer l’Industrie du tourisme de manière durable et résiliente», a clôturé ses travaux par l’adoption d’une série de recommandations destinées aux différentes parties concernées.

Les Etats membres de l’OCI et les institutions de l’OCI ont été invités à mettre en œuvre la feuille de route stratégique pour le développement du tourisme islamique et à organiser des événements annuels sur le tourisme islamique afin de promouvoir les flux touristiques intra-OCI, à travers la facilitation des visas, la promotion de l’investissement, l’image de marque et la normalisation et le renforcement des capacités d’accueil.

Ils sont également appelés à investir dans la «numérisation» pour promouvoir et commercialiser leurs destinations respectives, ainsi que pour améliorer les expériences des visiteurs internationaux dans le secteur du tourisme.

La 12ème CIMT a demandé à l’Organisation du monde islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) à travailler en étroite collaboration avec l’OCI et les organisations internationales concernées, sur la stratégie révisée pour le développement d’un tourisme culturel durable dans le monde islamique.

L’Etat du Qatar a été choisi pour accueillir, en 2026, la 13ème session de la CIMT qui a encouragé les Etats membres et les institutions de l’OCI à y participer activement.