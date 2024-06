Le Royaume du Maroc condamne vigoureusement les incursions des Israéliens dans la Mosquée Al Aqsa, a déclaré vendredi à Rabat, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, soulignant que ces provocations attisent les tensions et « sapent les efforts d’apaisement à Gaza » censés aboutir à un cessez le feu tout en garantissant la protection des civils et l’acheminement des aides humanitaires vers la bande de Gaza.

En réponse à une question au sujet de la situation dans la Mosquée Al-Aqsa lors d’un point de presse tenu à Rabat, à l’issue de ses entretiens avec son homologue brésilien, Mauro Vieira, le chef de la diplomatie marocaine a déclaré que «le Royaume du Maroc condamne fermement l’autorisation par les autorités israéliennes de la Marche des drapeaux à Al-Qods occupée, et ce qui en découle en termes de restrictions d’accès à la Mosquée Al-Aqsa imposées aux fidèles» palestiniens.

Nasser Bourita a aussi réitéré que le Maroc rejette catégoriquement l’incursion de responsables gouvernementaux israéliens et de membres de la Knesset sur l’esplanade de la Mosquée. Il a en outre rappelé que le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a dénoncé vigoureusement à maintes reprises, ce genre de provocations qui interviennent au moment où l’armée israélienne poursuit ses attaques à Gaza, faisant de nombreuses nouvelles victimes parmi les civils palestiniens innocents.

Le Royaume du Maroc, a-t-il ajouté, «rejette avec force» les incursions israéliennes dans la Mosquée Al-Aqsa, exhorte les autorités israéliennes à prendre les mesures nécessaires pour que de tels actes ne se reproduisent plus, et appelle la communauté internationale, y compris le Conseil de sécurité de l’ONU et les puissances agissantes, à protéger la Mosquée Al Aqsa et les lieux de culte des musulmans dans la ville sainte d’Al-Qods.

Par ailleurs, dans un communiqué conjoint rendu public à l’issue des entretiens des deux ministres vendredi à Rabat, la République fédérative du Brésil s’est félicitée « des efforts sérieux et crédibles du Maroc pour aller de l’avant vers un règlement du différend autour du Sahara marocain, dans le cadre de l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume en 2007».

Le Brésil qui a présidait le Conseil de sécurité des Nations unies en octobre 2023 lors de l’adoption de la résolution 2703, a réitéré son soutien aux efforts onusiens en vue de parvenir à une solution politique et mutuellement acceptable à la question du Sahara, conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU.