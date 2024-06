Le Président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Omar Alieu Touray, en consultation avec le Président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, et le Chef du Bureau de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão a dépêché une mission d’évaluation conjointe CEDEAO-UA-UNOWAS en République de Sierra Leone, dans le cadre du suivi de l’accord d’unité nationale, indique un communiqué publié ce mercredi par la CEDEAO.

Cet accord avait été signé entre le gouvernement sierra-léonais et le parti All Peoples Congress (APC), le 18 octobre 2023, afin de mettre fin à l’impasse politique survenue à la suite de la proclamation des résultats des élections présidentielles et générales du 24 juin 2023.

La Mission, codirigée par Leonardo Santos Simão et Fatoumata Jallow-Tambajang, ancienne vice-présidente de la Gambie, rencontrera de hauts fonctionnaires du gouvernement et des dirigeants du parti APC et d’autres partis politiques, ainsi que tous les acteurs et parties prenantes concernés dans le pays par cet accord, y compris la hiérarchie des agences de sécurité et le comité tripartite. Elle rendra également une visite de courtoisie au Président de la République, Maada Bio.

En plus de l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’accord d’unité nationale, la Mission conjointe CEDEAO-UA-UNOWAS (des garants moraux de l’Accord) entend exhorter aussi tous les acteurs politiques et les citoyens à rester calmes et à donner la priorité à la paix, à l’unité et à la stabilité du pays plutôt qu’à tout autre intérêt partisan.