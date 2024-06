L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, mardi, la tenue du 18 au 20 juin à Brazzaville, d’une séance de travail par une mission de haut niveau pour l’Examen Universel de Santé et de Préparation (UHPR) dans la République du Congo.

Cet exercice mobilisera toutes les sphères de la vie politique, économique et sociale du pays et les échanges auront lieu précisément avec le bureau pays de l’OMS, des cadres du ministère congolais de la Santé et des représentants de la société civile.

La mission est placée sous le patronage du Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso et coordonnée par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki.

L’OMS a mis en place l’UHPR pour aider les pays à corriger les lacunes majeures dans la gestion des urgences de la santé publique, lesquelles ont été décelées pendant la pandémie de Covid-19.

Avec ce mécanisme d’examen, les Etats Membres consentent à un examen collégial volontaire, régulier et transparent de leurs capacités nationales globales de préparation aux situations d’urgence sanitaire.

L’UHPR devrait contribuer à soutenir les systèmes nationaux de santé publique, les infrastructures et les capacités de préparation aux situations d’urgence sanitaire.

L’Etat congolais qui a souscrit au processus de l’UHPR le 27 juin 2022, avait déjà accueilli en septembre dernier, une mission préparatoire qui était chargée de préparer la mission de haut niveau de ce mois de juin.

Selon l’OMS, les activités conduites au cours de la mission préparatoire ont consisté en des entretiens avec les acteurs clés, des ateliers inclusifs, la présentation de la méthodologie de l’UHPR, et la finalisation des préparatifs techniques, administratifs, politiques et logistiques pour la mission de haut niveau.