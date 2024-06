Le Président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a pris des mesures fortes lors d’une réunion ce mardi 18 juin à N’Djamena, consacrée à la «sécurité des populations et de leurs biens» sur l’ensemble du territoire national.

Au terme de cette réunion, le Chef de l’État, Chef suprême des Armées a «ordonné une mobilisation exceptionnelle et concertée de l’ensemble des Forces de sécurité intérieure pour assurer la quiétude des populations et la sécurité de leurs biens sur l’ensemble du territoire national», a annoncé le ministre tchadien de la Sécurité Publique et de l’Immigration, Mahamat Charfadine Margui.

Cette rencontre qualifiée de «réunion d’ultime instruction» a réuni autour du Chef de l’Etat tchadien, le Premier Ministre, Allah-Maye Halina, des membres du Gouvernement concernés par les questions de sécurité, le 2è Adjoint du Chef d’Etat-Major Général des Armées, les Chefs de grandes formations militaires, des Forces de sécurité intérieure ainsi que le Maire de la ville de N’Djaména où s’est produite dans la nuit de mardi au mercredi 19 juin, une forte explosion dans un dépôt de munitions occasionnant de nombreuses victimes et d’importants dégâts matériels.

Le 23 mai dernier, dans son discours à l’occasion de son investiture à la Magistrature suprême, le Président Idriss Deby Itno avait pris l’engagement «d’intensifier les efforts visant à renforcer les effectifs et moderniser les services de sécurité intérieure», des projections qui s’inscrivent dans le cadre du programme politique du Président de la République décliné en 12 chantiers et 100 actions, de 2024 à 2029.