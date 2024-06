Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a prononce le mardi 18 juin un discours sur l’Etat de la nation devant le Parlement réuni en Congrès (députés et sénateurs) à Abidjan (capitale économique), en s’attardant sur les chiffres macroéconomiques qui font la fierté d’un grand nombre de ses compatriotes de tous bords politiques.

«La Côte d’Ivoire continue de montrer sa résilience. Elle a obtenu un taux de croissance de 6,5% en 2023. Cette résilience s’appuie sur un cadre macroéconomique solide», s’est félicité le président Ouattara sur un ton de bonne humeur.

Résolument optimiste autour de l’avenir de son pays, le Président Ouattara a indiqué par ailleurs que «le taux de croissance de son pays devrait tourner autour de 7% par an sur la période de 2024 à 2027, avec un taux d’investissement dans le pays passé de -9% en 2013 à 25% en 2023», des chiffres élogieux qui font dorénavant de son pays la deuxième puissance économique de la CEDEAO au détriment de son voisin immédiat, le Ghana.

«La Côte d’Ivoire est devenue depuis mai 2024 le troisième pays d’Afrique subsaharienne le mieux noté par ‘Standard & Poors’ après le Botswana et l’Ile Maurice.

Ce pays ouest-africain est aussi «la neuvième économie du continent africain, la troisième économie d’Afrique francophone après l’Algérie et le Maroc et la deuxième économie d’Afrique de l’Ouest après le Nigeria», a annoncé le Chef de l’Etat ivoirien sous un tonnerre d’applaudissements des parlementaires Congrès.

«Nous avons l’ambition de faire de la Côte d’Ivoire une puissance économique et un hub de la sous-région», a réitéré le Président Ouattara, exhortant les Ivoiriens à oeuvrer à la «consolidation des acquis et au maintien du climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale». C’était la 4è fois que le Chef de l’Etat ivoirien s’adonnait à cet exercice républicain, depuis son accession à la magistrature suprême en mai 2011.