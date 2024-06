L’Etat ivoirien a actualisé ce 18 juin 2024 le bilan humain des dernières pluies diluviennes en Côte d’Ivoire et particulièrement dans la capitale économique du pays, la semaine écoulée.

Le bilan provisoire de ces pluies diluviennes «fait état de onze victimes décédées et identifiées, de plusieurs autres non encore identifiées et de sept blessés constatés et pris en charge», a précisé la ministre ivoirienne de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Mysss Belmonde Dogo.

«Ce bilan provisoire est déjà lourd … Le Gouvernement s’organise pour apporter la semaine prochaine, son soutien et sa compassion aux familles impactées», a-t-elle indiqué.

A l’image de plusieurs pays côtiers en Afrique de l’ouest, la Côte d’Ivoire vit depuis plusieurs semaines sa grande saison des pluies dont le pic se situe au courant de ce mois de juin.

La semaine écoulée, en 24H, il est tombé «214 mm de pluie dans la commune de Yopougon, et 205 dans celle de Cocody, soit un quart des précipitations attendues sur l’ensemble des trois mois de la saison des pluies (mai-juin-juillet)», alors que le seuil «normal» défini est de 50 mm en 24H, indique l’agence météorologique ivoirienne Sodexam, précisant que les pluies torrentielles suivies d’inondations dévastatrices sont cycliques à Abidjan, la plus grande ville du pays où vivent près de six millions d’âmes.