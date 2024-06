Les questions liées au terrorisme, au crime organisé et à la sécurité lors des grands meetings sportifs ont été au centre des discussions qu’a eues le Directeur Général des Directions de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire National (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, avec ses homologues allemands, lors de la visite de travail qu’il a effectuée du 24 au 26 juin en République fédérale d’Allemagne.

Ces discussions se sont focalisées sur la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, ainsi que sur les mesures de sécurité à prendre à l’occasion des prochains grands événements sportifs comme l’Euro 2024 en Allemagne et la CAN 2025 et le Mondial 2030 du football au Maroc.

Cette visite effectuée à l’invitation officielle des autorités allemandes, a été marquée par la tenue de réunions de travail du patron de la DGSN-DGST avec Dieter Romann, chef de la police fédérale allemande (Bundespolizei, BPol), Holger Münch, chef du bureau fédéral de police criminelle (BKA), ainsi qu’avec plusieurs responsables de la sécurité allemands spécialisés dans la lutte contre le terrorisme et la sécurité des évènements sportifs. Les deux parties ont pu faire le point sur la coopération bilatérale et discuter des défis présents et futurs en matière de sécurité.

Abdellatif Hammouchi et la délégation qui l’accompagne ont par ailleurs, effectué une visite au siège du Centre Conjoint de Lutte contre le Terrorisme « GTAZ » à Berlin, où leur ont été présentés les mécanismes de travail de ce centre spécialisé dans la coordination entre les différents services de sécurité allemands.

La délégation marocaine a également visité le Stade olympique de Berlin, où elle a pu observer les dispositifs de sécurité mis en place pour l’Euro 2024 de football.

Les possibilités de coopération dans ce domaine ont été explorées par la partie allemande avec les responsables marocains de la sécurité pour le renforcement de la lutte conjointe contre les menaces terroristes transfrontalières. Les deux parties ont mis l’accent sur le partage d’expertise et les mécanismes de coopération entre Rabat et Berlin en matière de dispositif sécuritaire à l’occasion des grands événements sportifs.

Ces rencontres à caractère stratégique, s’inscrivent dans le cadre des préparatifs avancés du Maroc pour accueillir prochainement des événements sportifs et sécuritaires d’importance continentale et internationale.

Il s’agit notamment de l’organisation de la 93ème édition des travaux de l’Assemblée générale d’Interpol l’année prochaine, suivie de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde de football 2030.