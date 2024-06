Le Maroc et l’Allemagne ont scellé ce vendredi une alliance pour le climat et l’énergie lors de la 1ère session du dialogue stratégique multidimensionnel entre les deux pays, Berlin étant disposé à soutenir l’expansion des énergies renouvelables et la production d’hydrogène vert dans le Royaume.

L’Allemagne qui n’arrive pas à produire suffisamment d’énergies renouvelables pour couvrir ses besoins et réduire les émissions de gaz à effet de serre, se voit contrainte d’importer jusqu’à 70% d’hydrogène pour.

«Le Maroc a les meilleures conditions pour la transition énergétique et la production d’hydrogène vert», a déclaré la ministre allemande de la Coopération Économique et du Développement, Svenja Schulze lors de la signature à Berlin, de la déclaration d’alliance avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

«Nous voulons que ce partenariat soit bénéfique pour les deux parties» a assuré Mme Svenja Schulze, estimant que «le Maroc peut développer son secteur des énergies propres et participer au marché croissant des technologies de l’hydrogène».

L’Allemagne a soutenu «la coopération en matière de commerce d’électricité entre le Maroc et l’Union européenne et la participation des entreprises et fournisseurs de technologies allemands pour faire avancer l’économie de l’hydrogène là-bas» dans le Royaume, a confié à l’agence de presse Reuters, le secrétaire d’État au ministère allemand de l’Économie, Stefan Wenzel, ajoutant que la centrale solaire thermique du Maroc à Ouarzazate a été construite avec le concours de l’Allemagne. L’Allemagne aide également le Maroc à construire sa première usine pilote d’hydrogène vert qui sera dotée d’une capacité de production initiale de 10.000 tonnes d’hydrogène par an, pour produire 50.000 tonnes d’acier vert, a ajouté le ministère allemand de l’économie.

Par ailleurs, lors d’une conférence de presse tenue conjointement avec son homologue marocain, Nasser Bourita, à l’issue des travaux de la 1ère session du dialogue stratégique multidimensionnel maroco-allemand, la ministre fédérale allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock a notamment réaffirmé que son pays considère le plan marocain d’autonomie pour le Sahara comme «une bonne base et un très bon fondement pour le règlement définitif» du conflit autour du Sahara marocain.

Annalena Baerbock qui a coprésidé avec Nasser Bourita les travaux de la 1ère session du dialogue stratégique maroco-allemand, a réitéré le soutien de son pays aux efforts de l’ONU visant à parvenir à une solution politique à ce litige territorial.

Dans la déclaration conjointe adoptée à l’issue de cette rencontre à Berlin, l’Allemagne a salué »les réformes menées par le Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une société et une économie marocaines plus ouvertes et dynamiques », ainsi que «le rôle actif et constructif et la contribution du Maroc, sous le Leadership du Souverain, en faveur de la paix et de la stabilité dans la région».

L’Allemagne, ajoute le document, «suit de près les initiatives» lancées par le Roi Mohammed VI en direction du continent africain, dont celle du 6 novembre 2023 qui a pour but de « faciliter l’accès à l’océan Atlantique pour les pays de la région» ouest-africaine.

L’Allemagne a enfin réaffirmé dans la déclaration conjointe, que « le Royaume est un partenaire essentiel du l’Union européenne, l’OTAN et l’Allemagne en Afrique et un lien crucial entre le Nord et le Sud».