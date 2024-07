La capitale de l’Egypte, Le Caire, accueille du 02 au 03 juillet, la quatrième édition du Forum d’Assouan pour la paix et le développement durables, placé sous le thème : «L’Afrique dans un monde en mutation : réimaginer la gouvernance mondiale pour la paix et le développement».

L’inauguration de forum a été présidée par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, en présence, entre autres, de responsables internationaux et africains concernés par la thématique de la paix.

Les participants au Forum débattront de nombreux sujets dont notamment les moyens pour parvenir à la paix et à la sécurité dans un monde en mutation, et particulièrement dans les régions du Sahel ou d’autres coins de l’Afrique.

Dans son message vidéo adressé au Forum, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, fait constater que ce « quatrième forum d’Assouan se tient à un moment difficile pour l’Afrique et pour la famille mondiale».

Selon lui, « la paix et le développement durables sont entravés par d’énormes difficultés qui pèsent sur l’Afrique, et sur les Africains, de manière disproportionnée. Qu’il s’agisse de la pauvreté, de la faim, des inégalités, du changement climatique et du poids écrasant de la dette… ou des conflits, du terrorisme et des changements anticonstitutionnels de gouvernement».

Guterres estime que les pays africains concernés « ont besoin d’un allègement massif de leur dette, d’une réduction des coûts d’emprunt et d’un accès élargi aux financements concessionnels ».

Pour cela, il «propose un plan de relance des objectifs de développement durable et des réformes profondes de l’architecture financière mondiale, afin que les pays en développement puissent investir dans l’emploi, l’égalité des genres et l’éducation, le thème choisi par l’Union africaine cette année».

Concernant la question de la paix, le patron de l’ONU a plaidé pour le renforcement de la collaboration afin de « protéger les droits humains, lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent et faire taire les armes dans toute l’Afrique, du Soudan et dans la Corne de l’Afrique au Sahel, en passant par la région des Grands Lacs et au-delà».

Le Forum d’Assouan pour la paix et le développement durables est une initiative lancée par l’Égypte pendant sa présidence de l’Union africaine en 2019.