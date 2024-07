Les autorités du Burkina Faso et de la Tunisie ont signé ce mardi 2 juillet à Ouagadougou, la capitale burkinabè, huit accords de coopération dans divers domaines à l’issue des travaux de la 8ème session de la Commission mixte de coopération organisée ces 1er au 2 juillet toujours à Ouagadougou.

Ces accords raffermissant l’axe Ouagadougou-Tunis ont été signés par le ministre burkinabè des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré et le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar en présence d’une forte délégation de chacun des deux pays.

Les ententes essentielles conclues entre les deux Etats du Sud consistent en un accord de coopération entre l’Agence Burkinabè des Investissements et l’Agence tunisienne de Promotion de l’Investissement Extérieur, un accord de coopération entre le Secrétariat Permanent du Centre National de la Propriété Industrielle du Burkina Faso et l’Institut National de la Normalisation et de la Propreté industrielle de la Tunisie, ont précisé les diplomaties des deux Etats.

«Il reviendra à chacun à son niveau, d’assurer le suivi des accords que nous avons conclus, afin d’être fidèles à l’esprit desdits accords et les objectifs que nous souhaitons atteindre», a souligné Nabil Ammar, au terme de son séjour au Burkina Faso.

Le ministre tunisien a exposé lundi dernier, au Président Ibrahim Traoré, les grandes visions de la Tunisie pour le Burkina Faso. Les domaines de l’Artisanat, du Tourisme et de la Jeunesse sont en outre visés par les nouveaux accords entre ces deux pays africains. La 9è session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays est prévue en 2026 en Tunisie.