Trois Chefs d’Etat africains prennent part ce vendredi 5 juillet à la cérémonie de clôture à Brazzaville, de la 1ère Conférence internationale sur l’afforestation et le reboisement (CIAR), a annoncé la diplomatie congolaise.

Il s’agit des Présidents du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, de l’Ethiopie, Sahle-Work Zewde et de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo. Le sommet des Chefs d’Etat va clore ce vendredi les travaux des experts et des ministres lancés le 2 juillet dernier dans le cadre de la CIAR.

Près de 2.000 représentants d’Etats, d’organisations politiques et économiques régionales et sous-régionales, de la communauté scientifique mondiale et d’organisations centrées sur les forêts, le climat et la biodiversité, ont pris part à cette première CIAR organisée à l’initiative personnelle du Président congolais, Denis Sassou N’Guesso.