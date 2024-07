La Tunisie s’attend à des chiffres record dans le secteur touristique pour le compte de l’an 2024, d’après des projections optimistes révélées ce jeudi 4 juillet par l’Office de l’aviation civile et des aéroports de Tunisie (OACA).

Pour le compte du premier semestre 2024, les entrées touristiques en Tunisie sont évaluées par l’OACA à «plus de 4,2 millions de passagers qui ont débarqué en Tunisie, via différents aéroports du pays».

Sur cette base, les professionnels de ce secteur projettent une «saison touristique 2024 hors-pair avec plus de 10 millions de touristes et voyageurs attendus» dans le pays maghrébin.

Des statistiques records post-Covid-19 qui porteraient les recettes du secteur du voyage et du tourisme à «environ 23 milliards de dinars à la fin de l’année 2024 (environ 7,3 milliards de dollars)», d’après les prévisions des autorités tunisiennes.

Entre janvier et juin 2024, le nombre de passagers qui sont arrivés en Tunisie a atteint «4.220.349 personnes», soit «9,6% de mieux» en comparaison avec la même période de 2023, selon l’OACA. Les statistiques officielles tunisiennes démontrent que l’Aéroport international de Tunis-Carthage demeure la principale porte d’entrée des visiteurs dans ce pays maghrébin, avec «une croissance de 9,1% pour plus de 3,3 millions de passagers», en comparaison de 2023.

Deuxième aéroport de la Tunisie à titre de dynamique touristique, l’aéroport de «Djerba-Zarzis situé au Sud-est du pays, a dans la même veine, enregistré «une progression de 10,2% avec près de 820.000 passagers», fait remarquer l’OACA.