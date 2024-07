Le Togo dispose depuis la fin de la semaine écoulée d’un nouveau CPP (Cadre de Partenariat Pays) avec la Banque mondiale s’étalant sur la période 2025-2029.

Ce nouveau Cadre de Partenariat Pays est évalué à 900 milliards de francs CFA (environ 1,5 milliard de dollars). Il prend en compte trois axes majeurs qui ambitionnent «d’accroître la qualité de l’emploi dans le secteur privé, d’améliorer le capital humain et de promouvoir un développement territorial inclusif et résilient» afin d’accompagner le Togo dans sa quête d’une croissance plus inclusive et durable.

«Le lancement de ce nouveau CPP scelle une nouvelle alliance avec notre partenaire stratégique qui est la Banque mondiale», a salué Sandra Ablamba Johnson, ministre, Secrétaire générale de la Présidence de la République et Gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale.

«Les perspectives pour l’année 2024 prévoient une croissance de 6,6%, plaçant ainsi notre pays parmi les vingt économies du monde qui devraient connaître les taux de croissance économique élevés en 2024», a rappelé de son côté, à cette occasion, Sani Yaya, ministre de l’Economie et des Finances.

A la faveur du lancement de ce nouveau CPP, l’Etat du Togo et la Banque mondiale ont en outre signé trois conventions de financement de l’IDA (Association internationale de développement) pour un montant cumulé de près de 298 millions de dollars, soit 180 milliards de CFA. Cette enveloppe de l’IDA sera dédiée à l’approvisionnement en énergie électrique, le renforcement des capacités de l’Administration publique, et le soutien aux réfugiés et communautés hôtes dans la partie septentrionale du Togo touchée par le terrorisme depuis novembre 2021.