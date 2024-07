Les Eperviers du Togo disposent d’un nouveau sélectionneur depuis ce 15 juillet 2024, en la personne de Nibombé Daré, ex-défenseur central de l’équipe nationale fanion du pays. Il a fait partie de l’épopée des Eperviers qui a participé au Mondial 2006. Une grande première dans l’histoire du football togolais.

Nibombé Daré a été choisi «parmi un groupe de candidats togolais après une évaluation rigoureuse», a expliqué ce 15 juillet 2024 la FTF (Fédération togolaise de football). Le nouveau sélectionneur «hérite d’une équipe en quête de stabilité et de performances, il aura la tâche ardue de former un groupe solide et cohérent», a précisé davantage la FTF en se fixant pour objectifs pour une qualification pour le Mondial 2026, et surtout pour la CAN Maroc 2025.

Un processus singulier a conduit au recrutement de Nibombé Daré à la tête des Eperviers du Togo. Ce processus, a relaté la FTF, est le fruit de consultations avec le ministère des Sports et des Loisirs d’une part. Et est part d’autre part la résultante d’un «appel restreint à candidatures réservé aux nationaux. Parmi les nombreuses candidatures reçues, le comité de sélection a minutieusement évalué chaque dossier en se basant sur les compétences, l’expérience et la vision du jeu de chaque postulant. À l’issue de ce processus rigoureux, Nibombé Daré a été choisi», a informé la FTF.

Grande gueule dans le vestiaire des Eperviers durant sa carrière de joueur, N. Daré est, selon plusieurs analystes du football togolais, le plus haut diplômé en matière de formation, à l’heure actuelle, de la génération des Eperviers ayant joué le Mondial 2006. Nibombé Daré succède au Portugais Paulo Duarte qui a démissionné du poste de sélectionneur du Togo le 20 juin 2024 pour de nouvelles fonctions en Asie.