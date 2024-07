Ankara et Niamey ont paraphé, mercredi 17 juillet, une déclaration d’intention les engageant dans une coopération dans les domaines du pétrole et du gaz naturel, et ce à l’occasion de la visite de travail d’une délégation turque au Niger, d’après les informations relayées par l’agence de presse turque Anadolu, citant des sources officielles.

Cette délégation est composée du ministre de l’Energie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, du ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et du ministre de la Défense nationale, Yasar Guler, ainsi que d’autres hautes personnalités.

Ces ministres ont eu des rencontres avec leurs homologues nigériens, avant d’être reçus ensemble par le président nigérien Abdurrahmane Tchiani.

La Déclaration d’intention prévoit de renforcer le dialogue entre les institutions et les entreprises concernées des deux pays, avec l’objectif de soutenir et d’encourager les entreprises turques dans le développement des champs de pétrole et de gaz naturel au Niger, souligne aussi l’agence, ajoutant qu’un calendrier a été mis en place pour le suivi des travaux.

La Turquie, un important partenaire du Niger depuis de nombreuses années, dispose de plusieurs entreprises dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, et ce dans plusieurs domaines (énergie, défense, BTP, le transport aérien, éducation, santé…).

La visite de travail de la délégation turque intervient environ six mois après celle effectuée en janvier à Ankara par le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, également accompagnée d’une importante délégation composée, entre autres, de membres du gouvernement de transition.