Dans le cadre de la commémoration des 30 ans de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), Yawovi Batchassi (représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin) a salué ce 18 juillet 2024 des chiffres enviables relatifs à la permanence de la croissance dans cette Union au cours la dernière décennie.

La croissance moyenne sur les 10 dernières années (2012-2022) au sein de l’Union «s’est située à environ 6%, soit l’une des plus forte en Afrique voire dans le monde», a fait remarquer ce haut fonctionnaire.

Saluant la place de l’UEMOA dans la consolidation de la coopération régionale, Yawovi Batchassi a aussi souligné que cette Union «a travaillé à la construction d’un marché commun à travers la mise en place d’une union douanière, de la libre circulation des personnes et des capitaux, du droit d’établissement et de la libre prestation de service», a-t-il souligné.

Ces critères de gouvernance ont par ailleurs contribué à la stabilité du «cadre macroéconomique, grâce au mécanisme de surveillance multilatérale des économies des Etats membres, ainsi qu’au Pacte de convergence de l’Union».

Les défis majeurs auxquels sont confrontés les Etats de l’UEMOA sont actuellement «sécuritaires, politiques et économiques, avec un environnement régional et mondial de plus en plus perturbé», a encore relevé Yawovi Batchassi.

L’UEMOA a été portée sur les fonts baptismaux en janvier 1994. Son siège est à Ouaga (Burkina Faso).