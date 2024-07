Dans un discours au ton offensif, prononcé ce jeudi 25 juillet, pour commémorer le premier anniversaire de son arrivée au pouvoir, le président de transition au Niger, le général Abdourahamane Tiani s’est focalisé sur l’avenir de l’Etat qu’il dirige et sur son «épanouissement dans la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel» (AES).

Le passage de l’Alliance de l’AES à la Confédération de l’AES «illustre notre ferme volonté de bâtir des Etats souverains reposant sur la défense, la sécurité et la diplomatie», a-t-il soutenu.

Le Chef de l’Etat malien, Assimi Goïta et son homologue burkinabè, Ibrahim Traoré ont «posé un acte titanesque en favorisant la naissance de cette Confédération qui rompt avec l’ordre néocolonial (…) et les esclaves de salon (…) Aucun Etat ou organisation ne nous dictera la conduite à tenir (…) Notre marche vers la souveraineté pleine et totale est inexorable», a affirmé le général Tiani.

Il a tourné en dérision, au passage, ceux qui «fantasment encore en espérant ramener à la raison les Etats de l’AES», ajoutant qu’«ils vont déchanter».

Le 26 juillet 2023, le pouvoir de Mohamed Bazoum a été renversé par un putsch mené par une junte dirigée par le général Tiani. Cette journée du «26 juillet» est désormais fête légale en République du Niger, Etat le plus étendu de l’Afrique occidentale.