Le ministère ivoirien de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, a annoncé jeudi à Abidjan, que Grand-Bassam a été désignée ville hôte des festivités officielles du 64e anniversaire de l’Indépendance de la Côte d’Ivoire, célébrée le 7 août de chaque année.

L’annonce a été faite par le directeur de cabinet de ce département, Ibrahima Dosso, précisant que les festivités se dérouleront autour du thème : « Jeunesse ivoirienne et Forces de défense et de sécurité pour l’engagement civique et la responsabilité citoyenne ».

Il est indiqué que ces festivités seront marquées par un dépôt de gerbe de fleurs en mémoire des victimes de l’attaque de Grand-Bassam, ainsi que par des activités communautaires (nettoyage de plage et d’hôpital de ladite ville), des campagnes de sensibilisation contre les fléaux sociaux et les comportements à risque.

A côté d’autres actions inscrites au programme de la journée, il est aussi prévu, dans les quatre localités du pays abritant les casernes militaires (Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et Daloa), un match de gala entre les ex-gloires du football ivoirien, les artistes, les jeunes et les Forces de défense et de sécurité (FDS). Le défilé de la fête nationale mobilisera des volontaires et les jeunes de l’office du service civique et les FDS, précise-t-on.