Engagés à ramener la paix dans la partie orientale de la RDC à travers les canaux diplomatiques, les USA ont imposé ce 25 juillet 2024 de nouvelles sanctions ciblées à des protagonistes du conflit dans l’Est de ce pays-continent.

«Les États-Unis ont imposé des sanctions à l’AFC (Alliance Fleuve Congo), une coalition de groupes armés, ainsi qu’à des personnes et des entités associées à l’AFC, notamment Bertrand Bisimwa, le président du M23, Twirwaneho (un groupe armé affilié à l’AFC dans la province du Sud-Kivu), et Charles Sematama, un commandant et chef militaire adjoint de Twirwaneho», a informé le Département d’Etat.

Dans la même foulée diplomatique, «Corneille Nangaa, qui a fondé l’AFC avec les dirigeants du M23, est l’objet d’une nouvelle désignation et est soumis à des sanctions supplémentaires», a aussi informé la diplomatie américaine.

Aux yeux des dirigeants de la première puissance économique sur la planète, «l’AFC perpétue l’instabilité politique et un conflit meurtrier en exacerbant une crise humanitaire dans l’Est de la RDC».

Les États-Unis s’engagent à «tenir pour responsables ceux qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la RDC», a par ailleurs rappelé le Département d’Etat. Signe des bonnes relations existant en ce moment entre Kinshasa et Washington, F. Tshisekedi (Chef de l’État congolais) a loué ce 24 juillet, via un tweet, «l’implication positive des USA dans la recherche de la paix dans l’Est.

Il recommande aux futurs leaders américains de s’intéresser plus à son pays qui partage avec les USA les valeurs de démocratie et de liberté d’entreprendre».