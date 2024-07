Le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur de la République démocratique du Congo (RDC), Jacquemain Shabani a annoncé ce dimanche 28 juillet, la suspension de toutes les manifestations non sportives aux stades des Martyrs et Tata Raphaël, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Cette mesure a été prise à l’issue d’une réunion de crise tenue au lendemain d’un concert organisé, samedi, par un artiste congolais au Stade des Martyrs de Kinshasa, la capitale, et qui s’est soldé par la mort de neuf personnes à cause de bousculades et d’étouffement.

La réunion, présidée par Shabani, a enregistré la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, du ministre de la Justice, Constant Mutamba, de la ministre des Affaires sociales, ainsi que des organisateurs du concert.

« Nous avons (…) pris l’engagement de veiller à ce que la règlementation sur ce type d’évènement soit renforcée. Ça c’est le travail du Gouvernement. Provisoirement, il a été levé l’option de suspendre toute activité non sportive dans le stade de Martyrs et le stade de Tata Raphael jusqu’à nouvel ordre », a déclaré le ministre de l’Intérieur.

« Notre priorité est de sécuriser nos populations. Nous ne pouvons tolérer que des événements festifs mettent en danger la vie de nos concitoyens (…) Les organisateurs devront envisager d’autres lieux plus sécurisés pour leurs événements », a-t-il insisté.

Alors que les enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités, Shabani a indiqué que les victimes, ainsi que les blessés, seront pris en charge par les autorités locales en collaboration avec les organisateurs de l’évènement.