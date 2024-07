Le Roi du Maroc, Mohammed VI a adressé lundi soir, à l’occasion du 25ème anniversaire de son intronisation, un discours à la Nation axé sur la problématique de l’eau que connait le pays.

Dans son discours, le Souverain a également parlé sur soutien et de l’aide humanitaire du Maroc aux Palestiniens de Gaza et les moyens de parvenir à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien à travers la solution de deux Etats ainsi que sur la mobilisation constante pour la défense de l’unité nationale et la préservation de la sécurité et de la stabilité du Royaume.

Le Roi Mohammed VI a d’abord évoqué les nombreux acquis accumulés au fil des 25 années de son règne et les multiples réalisations accomplies « en matière de réformes politiques et institutionnelles et en ce qui concerne la consolidation de l’identité marocaine», ainsi que les nombreux projets économiques, sociaux et de développement visant « à garantir la cohésion sociale et à assurer l’accès des citoyens aux services de base ».

Concernant le déficit hydrique que connait le pays, le Roi du Maroc a souligné que l’un des défis majeurs auxquels est confronté le pays «est la problématique de l’eau, qui ne cesse de se complexifier du fait de la sécheresse, de l’impact du changement climatique et de la croissance naturelle de la demande», ajoutant que «cette situation est également imputable au retard accusé dans la réalisation de certains projets programmés dans le cadre de la politique de l’eau».

Pour relever ces défis, le Souverain insiste sur la nécessité de parachever le programme de construction des barrages, en priorité dans les régions connaissant d’importantes précipitations et d’accélérer la réalisation des grands projets de transfert d’eau entre les bassins hydrauliques, qui permettront l’exploitation d’un milliard de mètres cubes d’eau qui se perdaient dans la mer et garantiront une répartition spatiale équilibrée des ressources hydriques nationales.

Le Roi du Maroc a également souligné la nécessité d’accélérer le rythme de construction des stations de dessalement de l’eau de mer devant assurer la mobilisation annuelle de plus de 1,7 milliard de mètres cubes. Avec ces projets, le Maroc pourra couvrir à l’horizon 2030, plus de la moitié de ses besoins en eau potable, irriguer d’importantes superficies agricoles et renforcer de cette manière, sa sécurité alimentaire.

Le Souverain a aussi appelé au développement d’une industrie nationale de dessalement de l’eau, à la création de filières de formation d’ingénieurs et de techniciens spécialisés, à l’encouragement de la constitution d’entreprises nationales spécialisées dans la réalisation et l’entretien des stations de dessalement.

Au plan national, le Roi Mohammed VI a rendu un hommage particulier aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à l’Administration territoriale, à la Sûreté nationale, aux Forces Auxiliaires et à la Protection civile, pour leur mobilisation constante, sous son commandement, à défendre l’unité nationale et à préserver la sécurité et la stabilité du pays.