Le Conseil des ministres sénégalais a annoncé ce mercredi 31 juillet, la tenue la semaine prochaine, d’une réunion du Comité interministériel sur la sécurité routière afin d’explorer les moyens de réduire les accidents de la route qui ont connu une recrudescence ces derniers jours dans le pays et constituent une préoccupation pour les autorités de Dakar.

Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le Président Bassirou Diomaye Faye a présenté dans sa communication, les condoléances de la Nation aux familles éplorées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés qui doivent bénéficier, comme les familles attristées, du soutien de l’Etat, indique un communiqué publié à l’issue de la réunion.

Devant cette situation, le Chef de l’Etat a demandé au Premier ministre, Ousmane Sonko, de tenir, dans les meilleurs délais, une réunion interministérielle restreinte d’évaluation des mesures de prévention et de sécurité routières en perspective des prochains évènements religieux du Grand Magal de Touba (Le Maouloud – la fête de la naissance du prophète Mahomet).

Pour sa part, le Premier ministre a informé le Conseil que la réunion du Comité interministériel sur la sécurité routière se tiendra la semaine prochaine et sera consacrée, d’une part, à l’évaluation de l’état de mise en œuvre des mesures maintes fois arrêtées à chaque succession d’accidents meurtriers et, d’autre part, aux résolutions fermes à prendre pour mettre un terme au laxisme noté en la matière, alors que les facteurs à l’origine de ces accidents sont suffisamment documentés et maîtrisables.