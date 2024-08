Dans la suite logique d’une série de réformes étatiques introduites dans la commémoration de la «Fête nationale» depuis 2022, le Bénin va faire un clin d’œil diplomatique au Nigeria et à la Belgique ce 1er août 2024 dans le cadre du défilé prévu sur la place de l’Amazone à l’occasion du 64ème anniversaire de l’indépendance du Bénin.

1H30 de défilé militaire, 3.000 éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) mobilisés à travers un défilé pédestre, motorisé et aérien: c’est le menu essentiel annoncé par les autorités béninoises. Avec en guest-stars des soldats du géant voisin, le Nigeria, et du partenaire stratégique belge.

Le haut commandement des Armées du Bénin annonce très précisément la présence d’un détachement de l’Armée nigériane composé d’une centaine d’hommes, et d’une troupe belge formée d’une vingtaine d’hommes. Cette participation de l’Armée belge s’inscrit dans le cadre de la célébration des 25 ans de la coopération militaire entre les deux Etats.

En 2023, quelques mois après sa prise de fonction en mai, le Président Tinubu du Nigeria avait honoré une invitation du Bénin à la célébration de ses 63 ans d’indépendance, sous de chaleureuses ovations populaires d’un défilé militaire et civil innovant.

Pour la 3è fois dans le cadre de sa vie présidentielle, Patrice Talon a procédé ce 1er août 2024, au dépôt de gerbes dans «les Jardins de Mathieu», site du «Monument aux dévoués » sous frome d’obélisque dressé dans la capitale, Cotonou, en mémoire des martyrs de la guerre d’indépendance de son pays. Ce site a été inauguré le 30 juillet 2022 pour célébrer autrement ces martyrs de l’indépendance du Bénin.

Le 21 juillet 2024, signe du raffermissement de la coopération Cotonou-Bruxelles, à l’occasion de la Fête nationale du Royaume belge, un détachement de l’Armée béninoise conduit par le chef d’état-major de l’Armée de terre, le Général Abou Issa, a défilé dans les rues de la capitale belge, Bruxelles.