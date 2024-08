Les Nations Unies en Somalie ont condamné fermement, samedi 3 août, l’attaque terroriste perpétrée la veille, sur la plage de Lido à Mogadiscio, ayant fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés.

«La plage de Lido est un endroit populaire pour les Somaliens qui viennent passer du temps avec leur famille et leurs amis et profiter de la beauté du littoral somalien. Cibler cet endroit est un acte odieux qui mérite la plus ferme condamnation», a déclaré le Représentant spécial par intérim du Secrétaire général de l’ONU pour la Somalie, James Swan, qui a présenté les plus sincères condoléances des Nations Unies aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

«Alors que nous nous joignons à tous les Somaliens épris de paix pour pleurer cette triste perte, je réaffirme le soutien et la solidarité des Nations Unies avec le gouvernement fédéral somalien dans ses efforts pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays », a poursuivi James Swan.

Sur le terrain, le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud a condamné l’assaut lors d’une réunion d’urgence, affirmant que «l’attaque des terroristes sur la côte de Lido montre la cruauté des Khawaarij et leur objectif de détruire les civils somaliens».

Il a assuré que le gouvernement reste déterminé « à éliminer ce groupe sanguinaire » et à assurer la sécurité de tous les citoyens somaliens, appelant ses compatriotes à l’unité et à la coopération pour éliminer les Khawaarij et à soutenir l’armée nationale, tout en dénonçant les ennemis qui se cachent dans ses rangs.

Le groupe terroriste Al-Shabaab aurait revendiqué la responsabilité de l’attaque, selon certaines sources.