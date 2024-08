Pour sa première sortie médiatique dans le cadre des manifestations concertées qui ont lieu dans plusieurs Etats fédérés depuis le 1er août dernier au Nigeria, pour dénoncer la «mauvaise gouvernance et la cherté de la vie», le Président Bola Ahmed Tinubu s’est voulu conciliateur ce dimanche 4 août.

«Mes chers Nigérians -et en particulier nos jeunes-, je vous ai entendus haut et fort. Je comprends la douleur et la frustration qui motivent ces manifestations, et je tiens à vous assurer que notre Gouvernement est déterminé à écouter et à répondre aux préoccupations de nos citoyens», a concédé le dirigeant de la première puissance économique en Afrique.

L’ex-Gouverneur de l’Etat de Lagos a par ailleurs étalé «son amertume face à la destruction de biens publics et privés pendant les manifestations» de ces derniers jours dans différents Etats fédérés et à Abuja, la capitale fédérale.

Tout en appelant ses compatriotes à continuer d’espérer les fruits de ses réformes macroéconomiques enclenchées depuis mai 2023, (date de son investiture) «pour orienter vers le Nigeria plus d’IDE (Investissements directs étrangers)», le président de l’Etat le plus peuplé d’Afrique Avec ses 220 millions d’habitants, a regretté au passage, les pertes en vies humaines qui ont émaillé les manifestations de ces derniers jours dans son pays.

Bola Tinubu a en outre promis de continuer à «mener des réformes bénéfiques pour tous les Nigérians, d’améliorer et de développer les infrastructures nationales et de créer davantage d’opportunités pour les jeunes».

Le taux d’inflation au Nigeria a atteint ces derniers mois «40%», avec un coût de la vie corsé par le triplement du prix des carburants a la pompe, pourtant le Nigeria est grand producteur de gaz naturel et de pétrole.