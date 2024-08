Madagascar accueillera, du 5 au 6 décembre 2024, le CEO Summit, un rassemblement annuel des chefs d’entreprise du pays et de la région de l’océan Indien, rapporte ce lundi la presse locale.

Cette première édition marquera également la célébration du 65ème anniversaire du Syndicat des industries de Madagascar (SIM).

Quelques 500 chefs d’entreprises et experts de l’économie, œuvrant dans divers domaines (affaires, industrie, finance…) participeront à ce plus grand événement économique de la région, sans compter des Chefs d’Etat et de gouvernement.

Il s’agira, entre autres, pour les participants, d’identifier des moyens qui puissent permettre de tisser des partenariats, mais aussi des actions communes susceptibles de relever les défis et de stimuler la croissance économique de la région.

« Ce sommet économique abordera notamment des sujets clés comme les opportunités de marché, les défis réglementaires, les innovations technologiques, favorisant ainsi des solutions collaboratives et des initiatives transfrontalières » a expliqué la ministre malagasy des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika.