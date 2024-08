Suite à la décision du gouvernement de transition du Mali de rompre ses relations diplomatiques avec l’Ukraine, le Ministère ukrainien des Affaires étrangères a affirmé, lundi dans une déclaration, que cette initiative «est à court terme et hâtive».

Kiev estime, en effet, que « l’Ukraine, victime d’une agression armée à grande échelle et non provoquée, de la part de la Fédération de Russie, essaie de toute manière, avec le soutien de la communauté mondiale, de restaurer la justice et le respect du droit international visant à protéger tous les pays du monde, en particulier les pays africains, contre les atteintes à leur souveraineté, leur indépendance et leur intégrité territoriale».

L’Ukraine qui dit adhérer « sans réserves aux normes du droit international, à l’inviolabilité de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des autres pays », déclare qu’elle « rejette résolument les accusations du gouvernement de transition du Mali concernant le prétendu ‘soutien de l’Ukraine au terrorisme international’».

La diplomatie ukrainienne rappelle qu’« au XXe siècle, c’était l’Ukraine, étant l’un des fondateurs des Nations Unies, qui a activement soutenu le droit des peuples africains à l’indépendance et à la décolonisation, y compris la République du Mali».

Elle souligne aussi que « l’Ukraine est connue en Afrique comme un contributeur important à la sécurité régionale » et que son « contingent de ‘casques bleus’ a apporté une contribution significative à la mise en œuvre de plusieurs opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’ONU, notamment de 2019 à 2022, dans le cadre des missions de l’ONU au Mali».

Kiev regrette que Bamako « ait décidé de rompre les relations diplomatiques avec l’Ukraine sans mener une étude approfondie des faits et des circonstances de l’incident survenu dans le nord du Mali et sans fournir aucune preuve de l’implication de l’Ukraine dans ledit événement ».

Ce pays européen dit se réserver « le droit de prendre toutes les mesures politiques et diplomatiques nécessaires en réponse aux actions hostiles du gouvernement de transition de la République du Mali ».

Pour rappel, les autorités de transition maliennes ont annoncé, dimanche 4 août, la rupture avec effet immédiat, des relations diplomatiques avec l’Ukraine, après avoir accusé ce pays de soutenir le terrorisme.